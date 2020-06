Dica para deixar a casa com cheiro maravilhoso com mistura caseira fácil

Um vídeo, compartilhado no YouTube, revela uma dica para deixar a casa com cheiro maravilhoso com uma mistura caseira fácil.

A sugestão foi compartilhada pelo canal ‘Quero Mais Receitas’ e já conta com quase 500 mil de visualizações. Produtos utilizados:

Sal grosso

Amaciante de roupa

Álcool

Cravos da índia

Como revelado, o cheirinho para ambientes internos pode ser feito rapidamente. Confira o vídeo completo:

