Após acusações de racismo, canal ‘Xbox Mil Grau’ é obrigado a mudar de nome pela Microsoft

O canal de games ‘Xbox Mil Grau’ foi obrigado pela Microsoft, dona da marca Xbox, a mudar de nome após acusações de racismo.

A determinação ocorre depois de vários internautas cobrarem, nas redes sociais, nesta semana uma medida da empresa.

“O conteúdo da conta Mil Grau não reflete nossos valores fundamentais de respeito, diversidade e inclusão”, informou no Twitter.

“Nós já exigimos a remoção imediata da nossa marca dos seus canais, por meio das empresas de redes sociais”. Confira postagem.

O conteúdo da conta Mil Grau não reflete nossos valores fundamentais de respeito, diversidade e inclusão. Nós já exigimos a remoção imediata da nossa marca dos seus canais, por meio das empresas de redes sociais. — XboxBR (@XboxBR) June 3, 2020

Com quase 200 mil seguidores no YouTube (ainda disponível), o canal também foi retirado do ar na plataforma Twitch.

No perfil do canal no Twitter, os administradores afirmam que não cometeram atos de racismo. Confira posicionamento:

Na noite desta quinta-feira (4), os usuários também faziam uma nova campanha contra a página utilizando a hashtag “#youtubeApoiaRacista”.

