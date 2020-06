Volkswagen retoma produção em suas quatro fábricas no Brasil

Com a retorno da produção nas fábricas de São Bernardo do Campo e Taubaté, ocorrida em 1º de junho, a Volkswagen do Brasil retoma a produção de todas as fábricas no país.

Como revelado pela empresa em comunicado, mais de 80 regras e medidas de higiene e saúde foram adotadas para o retorno dos empregados de forma segura.

As fábricas em operação são: Anchieta – localizada em São Bernardo do Campo/SP; Taubaté, localizada na região do Vale do Paraíba no estado de SP; São Carlos, localizada no interior do estado de São Paulo; e São José dos Pinhais, localizada no estado do Paraná.

Com informações da Volkswagen

