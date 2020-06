Temos provas de que mulheres plus sizes ficam super estilosas usando cropped

View this post on Instagram

Look de ontem pra ir ao lançamento da coleção do Aladdin 🧞‍♂️na @maccosmeticsbrasil aí aproveitamos pra ver o filme e, gente… QUE LINDO que é esse live action de Aladdin! Eu já nem lembrava de detalhes do original, mas disseram que tem pelo menos 2 musicas novas e varias coisas que não tinha no desenho. Vale a pena assistir! Ah já os produtos de edição especial da @maccosmeticsbrasil mal foram lançados e já estão quase esgotados 😱 vocês viram as embalagens nos stories, o que acharam?!? . .Sobre o look: a calça animal print e o top de veludo são da @reizz_reizz | a blusa de pelinhos é da @ashuacurvesize | a bolsa é @nikesportswear | o tênis é @pumabrasil . #aladdin #looksdajurro #lançamentos #bodypositive #cinema #fashion #modaplussize #plusfashion #moda #beleza #beautynews