Função avançada permite utilizar duas contas do WhatsApp em um mesmo aparelho

Uma função avançada permite utilizar duas contas diferentes do aplicativo WhatsApp em um mesmo aparelho celular.

Conforme revelado pelo site Fayerwayer, o recurso, disponível no próprio smartphone, consiste em duplicar o app de mensagens.

O processo para executar esta função varia de acordo com o fabricante. No caso de dispositivos Huawei, o usuário deve selecionar ‘Twin App’ em Configurações e depois WhatsApp.

Para telefones Samsung, é necessário localizar a opção Recursos Avançados, depois ‘Dual Messenger’. No caso da Xiaomi, o usuário deve ir em ‘Dual apps’.

Concluindo as etapas com êxito, o usuário verá dois ícones do famoso aplicativo na interface celular. Defina cada um com números diferentes e estará pronto para ser utilizado.

Caso o celular não tenha entrada para dois chips, é necessário alterar o SIM CARD para realizar o processo de verificação do número normalmente.

