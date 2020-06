Como cada signo deve se preparar para o eclipse da Lua Cheia em Sagitário

Em 5 de junho acontece um eclipse da Lua Cheia no signo de Sagitário, o que deixará o satélite menos brilhante que o normal. Para a astrologia, o fenômeno pode expandir o entendimento e conhecimento de cada um, mas também traz à tona importantes questões que devem ser mudadas.

Confira como cada signo deve se preparar para receber esta energia da melhor forma:

Áries

Momento de evitar estresse desnecessário e ter muito cuidado com o que diz em momentos de impaciência. Lembre-se que as dificuldades relacionadas à família e pessoas que ama devem ter resoluções e não se transformar em tensões sobre quem tem razão.

Touro

Momento para acreditar no seu potencial mesmo que as dificuldades nos negócios apareçam. Cultive sua calma para resolver os problemas, cuidando da sua saúde mental e emocional. Discussões com o parceiro devem ser amenizadas com entendimento e mais atenção ao outro.

Gêmeos

Momento de estar alerta e não tomar atitudes precipitadas, especialmente no amor. Evite brigas de ego no local de trabalho e prefira não discutir. Negligência com a saúde pode levar a problemas mais sérios.

Câncer

A tensão por sentimentos de insegurança diante das mudanças podem afetar várias esferas da sua vida. Lembre-se de cuidar de si e das pessoas que ama. Tenha atenção redobrada com as responsabilidades.

Leão

As energias ao seu redor se movimentam rapidamente e os ânimos podem subir de uma hora para a outra. Por isso, se contenha diante de discussões e evite entrar em atmosferas caóticas nos relacionamentos familiares, amorosos e profissionais.

Virgem

Abra sua mente para intuir e evitar problemas com pessoas que pedem um maior cuidado, mas talvez você não tenha notado. Sociedades e negócios devem ser analisados com muita atenção antes de uma decisão final. Este eclipse será sobre enxergar os detalhes da realidade que o rodeia.

Libra

Você pode ter que enfrentar problemas no trabalho e deve manter seus argumentos firmes; não se descontrole. Mudanças positivas podem chegar se sua postura for coerente e aberta ao diálogo. A saúde não deve ser descuidada.

Escorpião

Cure e evite o estresse mental, se apegando a espiritualidade e conexão com seu interior se achar necessário. Lembre-se que para atrair energias de prosperidade e felicidade é preciso pensar positivamente. Os problemas devem ser resolvidos com cautela sobre as informações que você revela e a quem.

Sagitário

Abandone o pensamento negativo para refletir sobre o futuro em geral e dos relacionamentos. Pense duas vezes antes de tomar qualquer decisão crucial. Cultive a paciência.

Capricórnio

Cuidado redobrado com as perdas financeiras e tensões no relacionamento. Evite qualquer discussão acalorada e tente relaxar ou dar um tempo para liberar o estresse.

Aquário

Hora de ser cauteloso com os inimigos e desentendimentos, lembrando sempre de se proteger tentando vibrar na melhor sintonia possível. Abra seus olhos para o amor e cuidado dos assuntos emocionais.

Peixes

Seja cauteloso e evite acidentes fora ou dentro de casa. O que não é primordial deve ser evitado. Cuide de quem você ama.