Battle Royale: Novo personagem de Free Fire, Wolfrahh chega na atualização de junho

Novo personagem de Free Fire, Wolfrahh chega na atualização de junho ao game battle royale. O update também libera melhorias no balanceamento das armas, o Pet Falcão, a possibilidade de troca de habilidades ativas e muito mais.

Como revelado pela Garena, com a habilidade especial Centro das Atenções, Wolfrahh reduz o dano causado na cabeça (de 10% a 25%), ao mesmo tempo em que aumenta o dano em outras partes do corpo adversário (15% a 25%), variando conforme o nível de habilidade do personagem.

Outra novidade, agora também é possível trocar a habilidade ativa dos personagens direto na tela de seleção (apenas uma habilidade por personagem).

Modo Clássico

Como revelado, o mapa Purgatório está de volta no Modo Clássico nesta atualização. Além disso, depois do feedback positivo quando foi lançado pela primeira vez, o Modo Esquadrão Antibombas também está de volta, agora com novidades.

Free Fire

Durante todo o mês de junho os jogadores terão eventos temáticos especiais, o Arraiá Free Fire, com direito a muitas atividades.

Melhorias na jogabilidade

Além dessas novidades, algumas armas sofreram alteração de dano, o número de emotes foi aumentado para 8 por personagem, melhorias na jogabilidade e a nova arma M82B, um rifle capaz de penetrar paredes de gel e causar dano de até 80% contra um oponente escondido. V

Com informações da Garena

LEIA TAMBÉM: