5 benefícios de comer maçã verde

As maçãs verdes são tão saudáveis ​​quanto as vermelhas, mesmo que você não ouça falar sobre elas com a mesma frequência. Elas são embaladas com nutrientes, fibras, minerais e vitaminas que são bons para a saúde geral e para a pele.

Aqui estão cinco benefícios da maçãs verdes, de acordo com o portal NDTV Food:

Aceleram o metabolismo: as maçãs verdes são ricas em fibras, o que ajuda a aumentar o metabolismo do corpo. Ao comer uma, não jogue a casca no lixo, pois ela é rica em fibras e ajuda no processo de desintoxicação. Elas também mantêm o fígado e o sistema digestivo longe de elementos nocivos.

Têm baixo teor de gordura: elas têm pouca gordura e ajudam a manter um bom fluxo sanguíneo no corpo. Uma melhor circulação pode prevenir doenças cardíacas e derrames. Elas também são ricas em vitamina K, o que lhes dá a capacidade de curar coágulos sanguíneos.

São fonte das vitaminas A e C: são uma excelente fonte de vitamina C, que evita que as células da pele sejam danificadas e reduz o risco de câncer de pele. Eles também são carregados com vitamina A, que ajuda a manter uma boa visão.

Fazem bem aos ossos: eles são bastante ricas em cálcio. Comer uma por dia pode fortalecer ossos e dentes.

Ajudam a combater os sinais de envelhecimento: além de cuidar da sua saúde, eles ajudam a retardar o processo de envelhecimento e a melhorar a beleza geral. Elas também ajudam na nutrição adequada da pele e eliminam bolsas escuras sob os olhos.

Fonte: Nueva Mujer