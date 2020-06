Um vídeo antigo voltou a se tornar viral nas redes sociais. As imagens divulgadas no Twitter, mostram um cachorro ajudando a empurra a cadeira de rodas de um jovem na rua.

De acordo com o Times Now News, o momento foi filmado no México. Confira:

The best time to make friends is before you need them😳 pic.twitter.com/B9zl7pZt9B

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) June 1, 2020