Mapa da Saúde Mental recebe 24 mil buscas por atendimento psicológico gratuito

O Mapa da Saúde Mental, website que reúne contatos para fornecer atendimento psicológico de forma gratuita, tem apenas 20 dias de vida, mas já recebeu 24 mil acessos.

No site, é possível encontrar mais de cem contatos para consultas de psicologia, online ou presencialmente. Acesse aqui: www.mapasaudemental.com.br

O mapa online mostra profissionais e grupos de apoio disponíveis virtualmente. O mapa presencial reúne endereços e telefones de serviços de atendimento, mostrados de acordo com a localização do usuário.

O portal é iniciativa do Instituto Vita Alere, que atua na promoção da saúde mental e na prevenção ao suicídio. O Mapa também conta com apoio do Google, do Centro de Valorização da Vida (CVV), da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, da International Association for Suicide Prevention e da SaferNet.