Os vestidos mais incríveis de Marilyn Monroe

Esta semana se comemora o aniversário da atriz Marilyn Monroe, que foi uma das figuras mais importantes dos anos 50.

Para homenagear o seu 94º aniversário, listamos alguns dos seus melhores looks — pois, além de ser reconhecida como uma ótima atriz, ela foi considerada uma das divas mais glamourosas de Hollywood.

O seu visual ousado e moderno mudou a maneira de se vestir da época e continua sendo uma referência até hoje.

Os vestidos de Marilyn Monroe que marcaram Hollywood

Para o filme Os Homens Preferem as Loiras, Marilyn estrelou uma das cenas mais memoráveis ​​do cinema, cantando Diamonds Are a Girl’s Best Friend e usando um vestido de cetim rosa.

O design apresentava um arco enorme na parte de trás e era acompanhado por jóias com diamantes. Anos depois, Madonna recriou o visual no clipe de Material Girl.

Uma das fotos mais famosas de Marilyn é aquela na qual ela está segurando um vestido branco enquanto o trem passa por baixo dela.

O decote halter e o vestido plissado da saia, desenhados por William Travilla, foram criados para destacar a cintura da atriz.

O modelo foi leiloado em 2011 por mais de 5,6 milhões de dólares.

Reprodução/Nueva Mujer

O branco era uma das cores preferidas de Marilyn, razão pela qual ela queria recriar o vestido do filme Os Homens Preferem as Loiras nessa cor.

A modelo sem tiras era adornado com luvas e uma estola de pele, além do seu cabelo curto em ondas marcadas, uma marca da antiga Hollywood.

Reprodução/Nueva Mujer

Em outro momento histórico, Marilyn Monroe apostou em um vestido ousado.

A famosa cantou Parabéns a Você para o aniversário de 45 anos do presidente John F. Kennedy. Para a ocasião, ela escolheu um vestido transparente com um fundo de cor nude cheio de diamantes, feito pelo designer Jean-Louis.

Os boatos indicam que o vestido deve ter sido tão apertado que precisou ser costurado enquanto ela o usava.

Quando leiloado, alcançou 4,8 milhões de dólares.

Reprodução/Nueva Mujer

O mini vestido branco criado por Chanel, foi uma das peças mais icônicas da moda e também foi uma das favoritas de Marilyn Monroe.

A atriz adorou a versatilidade deste vestido, e é por isso que o usava com frequência em várias ocasiões, pois acentuava as suas curvas e lhe dava uma aparência sofisticada.

Getty Images

Fonte: Nueva Mujer