Os signos do zodíaco que exigem muito no relacionamento

Por mais que não pareça, alguns signos do zodíaco são exigentes no amor e esperam muito dos seus parceiros. Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano pode enxergar a realidade sobre o outro, mas sempre cultiva a esperança de transformá-lo em alguém que tenha ainda mais afinidades. Isso nem sempre é negativo, mas algumas vezes é egoísta e termina em frustração, pois nem todas as suas necessidades levam realmente em conta a individualidade do outro.

Câncer

O canceriano acredita no poder de transformação do amor, mas também pode enxergá-lo de forma superficial e pensar que um parceiro sempre deve se transformar em alguém “ideal” com o passar do tempo. Quando abraça as expectativas dessa maneira, esquece de olhar verdadeiramente para o outro e deixar que ele siga o próprio caminho.

Sagitário

O sagitariano deixa que a emoção e a intensidade o guiem no amor, mas isso pode impedi-los de ver o outro como realmente é, depositando no parceiro um entusiasmo que cobra receber apenas o que é sonhado. Infelizmente, as expectativas podem se frustrar rapidamente.

Peixes

O pisciano pode se deixar levar pelas emoções e idealizar de mais alguém que ama, criando imagens que nem sempre condizem com a realidade. Se apaixonar pelo o que criou do outro pode trazer decepções, mas também ser injusto com parceiro.