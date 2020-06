Instabilidade prejudica usuários do app de mensagens WhatsApp

As visualizações de tweets, em previews, não estão aparecendo nas mensagens do aplicativo WhatsApp nesta terça-feira (02).

O alerta foi compartilhado pelo site especializado WABetaInfo. A página compartilhou o relato de um usuário que identificou o problema.

Com isso, as visualizações de tweets, que antes eram um recurso padrão, não estão sendo exibidas no app de mensagens.

Como revelado, o erro ocorreu devido a um problema com a API do Twitter, que deve ser solucionado em breve. Confira postagem:

this is concerning.

WhatsApp had suddenly stopped displaying a tweet preview when you share its URL. myself & my network have been sharing resources like this (on the ground, from twitter) non-stop this week — why the sudden blackout @WhatsApp? today vs. yday 👇 pic.twitter.com/CyMKc5FpHM

— Alice Ophelia (@iamaliceophelia) June 2, 2020