Descubra 6 ideias inteligentes para decorar um quintal pequeno

Um quintal pequeno é mais do que perfeito para realizar todos os grandes planos e sonhos ao ar livre. Embora pareça que os poucos metros impossibilitem levar essas ideias à realidade, realmente tudo pode ser feito nesses pequenos espaços. É preciso criatividade e seguir os conselhos dos profissionais para torná-lo um lugar dos seus sonhos.

DICAS PARA DECORAR UM QUINTAL PEQUENO

Transformar o quintal não requer um orçamento exorbitante, mas é preciso muita determinação para tirar o melhor proveito deste local. Estas são algumas dicas de especialistas para tornar este pequeno refúgio.

DESCUBRA SONHOS E NECESSIDADES

Antes de entrar no projeto do quintal, você deve encontrar todas as suas necessidades e desejos em relação a esta parte da casa, explica o site Better Homes and Gardens. Escreva uma lista do que você precisa para encontrar os componentes que ele incluirá.

Por exemplo, se você é uma pessoa da família, deve incluir móveis para várias pessoas ou, por outro lado, se gosta de jardinagem, precisará de outros objetos para esse fim.

CRIAR ZONAS FUNCIONAIS

O próximo passo para construir o pequeno pátio dos seus sonhos é dividir a paisagem disponível em “zonas” para diferentes atividades, aconselha o portal Real Simple. Isso não apenas faz com que um espaço estreito pareça maior, mas também mais funcional.

O objetivo é designar áreas levando em consideração as características de cada centímetro e suas necessidades. Tente incluir na parte de trás da sua casa uma seção do tipo sala de estar, outra para o jardim e você pode até usar uma parte da superfície para um bar.

"Trata-se de maximizar a metragem quadrada criando zonas sempre que possível", explica a designer de interiores Caitlin Murray.

MÓVEIS

Como em outros pequenos espaços, a escolha de móveis que possam ser usados para diferentes tarefas é essencial para obter um design mais prático em seu pequeno pátio.

Opte por peças multifuncionais, de tamanho de acordo com a dimensão do ambiente que também podem ser usadas como assento, mesa ou mesmo para guardar.

"Selecione cuidadosamente móveis para pequenos quintais. Use cadeiras de correr em vez de cadeiras tradicionais ", disse o designer de interiores James Wheeler ao Real Simple.

JARDIM VERTIAL

Uma solução para que as plantas não faltem no seu mini pátio é explorar o espaço vertical muito mais que a horizontal. Um jardim com ervas, trepadeiras ou flores nas paredes é uma opção funcional e decorativa.

LEMBRE-SE DA LUZ

À noite, as áreas externas também exigem luz artificial, portanto, lembre-se dessa escassez quando for reformar.

A iluminação embutida é uma opção, mas você também pode colocar uma série espetacular de luzes para criar a atmosfera mais mágica, explica a designer Dana Gibson à revista.

CUSTOMIZAR

Por fim, adicione acessórios ao seu gosto para dar ao local uma personalidade única. Acrescente cor, decoração e originalidade aos toques finais, incluindo elementos como tapetes, travesseiros, almofadas, plantas, entre outros.

A lista é simplesmente interminável, mas você não deve ignorar esses detalhes, pois são os acabamentos importantes que farão do seu pequeno pátio o local mais agradável. Além disso, lembre-se de escolher um ponto focal para ser a estrela do ambiente.

