Como fazer um dueto no app Tik Tok? Assim é possível

Você não precisa estar no mesmo lugar que seu amigo para poder criar um vídeo do Tik Tok juntos, basta usar a função de dueto do aplicativo.

De forma bem simples, com revelado pelo blog da rede social, para fazer um dueto, siga os passos abaixo:

Selecione um vídeo do seu amigo

Toque na página de vídeo

Selecione para iniciar um dueto

Certifique-se de que a conta que você segue não é privada e que o vídeo não ultrapasse 15 segundos, senão o aplicativo não permitirá que você crie o dueto.

