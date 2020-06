5 maneiras para valorizar o intervalo do cafezinho (mesmo em home office)

A hora do cafezinho costuma ser um dos momentos de maior descontração no trabalho. Costumava. Com o isolamento social e a perspectiva de que o trabalho em regime de home office seja prolongado por tempo indefinido, muitos podem ter perdido o hábito. Que tal preservar o costume desse saudável intervalo no meio do expediente? Dá até para transformá-lo num momento especial em família, com café para os adultos e chá para as crianças. Veja nossas sugestões:

1. Máquina de Café Nespresso Essenza Mini







Essa máquina de café é exatamente o que diz: essencial e mini, perfeita para o escritório da casa e para um café individual. Além disso, tem uma enorme variedade de cápsulas no mercado e volume de café variado (curto ou longo). Compre a partir de R$ 303,36.

2. Infusor de Chá Silicone







Esse infusor de chá é um personagem que parece dentro de uma banheira quentinha. Vai divertir as crianças, preparar o chá rapidinho (basta colocar o saquinho do seu chá favorito dentro) e ainda virar objetivo de decoração. É feito em silicone resistente e lavável. Compre a partir de R$ 40,90.

3. Flashy Expresso Caneca Luminarc 80ml





Só a variação de cores dessa caneca vale a compra. Cada uma mais linda do que a outra, mas a nossa preferida é a verde. É temperada (mais resistente do que as comuns), vai na lava-louças, no micro-ondas e em qualquer modelo de cafeteira. Compre a partir de R$ 26,90.

4. Kit de Cafés Starbucks by Nespresso



Que tal tomar o café da cafeteria mais famosa do mundo em casa? Esse kit vem com 50 cápsulas em sabores diversos e é feito especialmente para as máquinas de café da Nespresso. Compre a partir de R$ 112,50.

5. Chá Twinings of London







Esse kit tem 17 caixinhas de 10 sachês, totalizando 170 sachês. Sachês embalados individualmente de diversos sabores para você experimentar e se tornar um especialista em chá. Compre a partir de R$ 184,90.