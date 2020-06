WhatsApp libera nova versão beta do aplicativo para Android

O WhatsApp liberou, nesta semana, uma nova versão beta atualizada do aplicativo de mensagens instantâneas.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o novo update foi liberado para o sistema operacional Android.

A nova atualização do app, de número 2.20.177, ainda é exclusiva para testadores do sistema do Google e deve ser liberada em breve para todos.

Novo recurso

O app de mensagens também trabalha em um novo recurso que será liberado em breve para os usuários. Contatos poderão ser adicionados por QR Code.

Ao abrir esta nova seção no app, o usuário verá um QR Code pessoal, que pode ser compartilhado com novos amigos, para que eles possam adicioná-lo facilmente.

