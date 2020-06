Renault estende prazo de revisões para 30 de junho

A montadora Renault informou, por meio de comunicado nesta semana, que estendeu o prazo de revisões para 30 de junho no Brasil.

“Para oferecer mais tranquilidade aos clientes, a Renault prorrogou o prazo de todas as revisões de veículos com vencimento a partir de 10 de março para 30 de junho, assegurando a manutenção do período de garantia do veículo”.

“A rede de concessionárias está seguindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde visando a segurança em seus serviços”, detalhou.

Com informações da Renault

