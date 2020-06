Qual a diferença do Telegram para o WhatsApp?

Ao contrário do aplicativo de mensagens WhatsApp, o Telegram é um mensageiro baseado em nuvem com sincronização contínua.

Como revelado pelo blog da plataforma,o usuário pode acessar mensagens de vários dispositivos ao mesmo tempo, incluindo tablets e computadores, e compartilhar um número ilimitado de fotos, vídeos e arquivos (doc, zip, mp3, etc.) de até 1,5 GB cada.

“Graças à nossa infraestrutura de múltiplos data centers e criptografia, o Telegram é mais rápido e muito mais seguro. Além disso, o Telegram é gratuito e continuará gratuito — sem anúncios, sem taxas de assinatura, para sempre”, afirma a descrição.

O usuário pode usar o Telegram em smartphones, tablets e computadores. O app está disponível para iOS (9 e superior), Android (4.1 e superior) e Windows Phone. Também é possível utilizar a versão web ou instalar aplicativos desktop para Windows, macOS e Linux.

“O usuário pode fazer login no Telegram a partir de quantos dispositivos desejar — tudo ao mesmo tempo. Basta usar o número do seu celular para fazer login em todos os lugares”, explica.

Outras funções

Ainda de acordo com o app de mensagens, o rival do WhatsApp ainda conta com outras funções. Os grupos do Telegram podem ter até 200 mil membros, com administradores com ferramentas avançadas para gerenciamento.

O Telegram ainda tem pesquisa de GIFs animados, editor de fotos avançado e plataforma aberta de stickers. Com o suporte à nuvem do Telegram e as opções de gerenciamento de cache, o Telegram pode ocupar quase zero de espaço do smartphone.

Por último, os Chats Secretos específicos por dispositivo contam com mensagens, fotos e vídeos autodestrutivos.

Com informações do blog do Telegram

