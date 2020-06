Os signos do zodíaco que precisam maneirar no controle

Alguns signos do zodíaco podem ser bem mandões e controladores, o que pode complicar não só sua imagem, mas também sua relação com os outros.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode ser muito intenso e querer que todos acompanhem seu ritmo. Quando isso não acontece, ele pode se sentir ignorado e rejeitado o que pode revoltá-lo. Sua reação pode gerar discussões e ainda mais distanciamento das pessoas.

Câncer

O canceriano se entrega muito e sabe o que acha certo ou errado, ficando frustrado o quando não é levado em conta e perde o controle. Pode expressar sua opinião de forma muito apaixonada e perder deixar as emoções retrucarem quem é oposto a suas ideias. Infelizmente, isso pode gerar momentos muito incômodos e impedir que algumas pessoas tentem entendê-lo.

Leão

O leonino gosta de exercer poder sobre tudo ao seu redor. No entanto, quando depende da contribuição de outras pessoas e não recebe apoio, se sentirá excluído e levará para o lado pessoal. Pode lutar muito para ter a razão e esquecer que é mais importante enxergar alguns assuntos sobre uma perspectiva mais ampla.

Virgem

O controle do virginiano é mais prático, mas isso faz com que eles questionem ou não acreditem facilmente em novos métodos. Infelizmente, pode defender sua opinião sem se abrir para a dos outros e arrumar briga com quem apenas deseja fazer as coisas de forma diferente.

Sagitário

Alguns sagitarianos são muito convictos sobre as ideias que acreditam e podem achar que são donos da verdade. Isso os faz tentar controlar as pessoas ao seu redor de acordo com o seu interesse e se opor firmemente a quem não divide o mesmo posicionamento.