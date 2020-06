Os 3 cortes de cabelo mais cobiçados na quarentena

Passar várias semanas trancado sem poder ir ao cabeleireiro parece ter deixado uma lição. Não estamos numa época de cortes perfeitos.

A Glamour consultou uma série de especialistas para descobrir as novas tendências. E tudo indica que o confinamento nos levou a pensar em looks mais dinâmicos do que nunca.

Aqui estão os três cortes mais cobiçados nesta quarentena.

As mechas curtas e irregulares

Uma das coisas que as pessoas mais pedem é cortar o cabelo comprido para uma aparência muito mais curta. A assimetria prevalece nos salões de cabeleireiro e os clientes apostam em cabelos curtos e alguma irregularidade no corte.

Reprodução/Nueva Mujer

O blunt bob

Sim, os cortes na altura do queixo estão de volta à tendência. É um visual ideal para quem não quer sentir calor no verão. Eles também nos permitem, em caso de confinamento, deixá-lo crescer sem grandes complicações.

O lado bom dessa tendência é que ela combina com todos os tipos de rosto e com todas as idades.

Reprodução/Nueva Mujer

A franja da Rosalía

A cantora espanhola mudou seu visual e lançou uma tendência. Muitos querem se parecer com ela. É uma juba midi, reta e com franja cortina.

Especialistas garantem que o corte tenha uma textura muito leve. “Além disso, quando você fica entediado, pode pegá-lo ou escondê-lo trançando”, diz um dos especialistas consultados pela Glamour.

Fonte: Nueva Mujer