Mapa Sanhok vira uma Selva Misteriosa em PUBG Mobile com balões e totens mágicos

O mapa Sanhok vira uma Selva Misteriosa em PUBG Mobile, por meio de uma nova atualização, com balões e totens mágicos. De acordo com informações do game battle royale, o update traz novas funções ao gameplay clássico, além de totens mágicos, balões de exploração e misteriosas missões em meio à densa vegetação de Sanhok.

Jogadores que entrarem em Sanhok no Modo Clássico terão uma chance de ativar o novo Tema de Aventura na Selva, no qual diferentes totens concedem diversos poderes aos jogadores.

Os guerreiros podem encontrar Totens de Poder, Totens de Estratégia e Totens de Proteção, que reparam capacetes e coletes, restauram energia ou recuperam vida, respectivamente.

"Além desses poderosos artefatos, é possível encontrar nas matas de Sanhok a Comida da Selva, uma fruta especial que concede efeitos místicos, bônus e penalidades, como “sentir” a chegada de air drops, restaurar vida ou energia ou causar tontura", detalhou.

Como revelado, balões de Ar Quente também estão disponíveis para quem quiser explorar dos céus o campo de batalha.

Com informações do PUBG Mobile

