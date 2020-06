Receita: veja como fazer um escondidinho de frango com mandioca simples e rápido

Pensando no próximo almoço? Temos uma ótima receita que pode ser feito com simplicidade e de forma rápida. Confira a dica do Canal Aprendiz sobre como fazer escondidinho de frango com mandioca.

INGREDIENTES:

Massa:

1 quilo e meio de mandioca

2 colheres de manteiga

1 dente de alho picado

1/2 cebola picada 100ml de leite

Recheio:

2 peitos de frango

Sal a gosto

Alecrim

Manjericão

1/2 pimentão

1 tomate

1/2 cebola

2 dentes de alho

1 colher de sopa de coloral

1 pitada de cominho

Requeijão cremoso a gosto

MODO DE PREPARO:

Curtiu as dicas sobre como escondidinho de frango com mandioca?

