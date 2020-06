Battle Royale: Confira tabela atualizada com os pontos da 3ª semana da C.O.P.A. Free Fire

A 3ª semana da C.O.P.A Free Fire terminou no último domingo (31). A competição battle royale reúne os 18 melhores times do país.

Como revelado pela Garena, o campeonato segue liderado pela Vivo Keyd, que soma 543 pontos na classificação geral.

NTZ e B4 aparecem em seguida com 533 e 511 pontos, respectivamente. Corinthians e RED Kalunga completam as cinco primeiras colocações com 489 e 417 pontos, nesta ordem.

O Cruzeiro eSports, que antes ocupava a 17ª posição caiu para o último lugar e agora, ao invés da paiN Gaming, que subiu na tabela, tem a Team Rush como parceira na berlinda. Confira tabela completa:

Reprodução

Com informações da Garena

