Xuxa lidera campanha para ajudar santuários de animais no Brasil

Visando sempre o bem estar e melhor qualidade de vida aos irmãos animais acolhidos, cada santuário apontou demandas que com sua contribuição poderão ser realizadas. ⁣ ⁣ @santuarioanimalsente: Planejamento de manutenção geral por alguns meses; construção e ampliação dos recintos; ampliação e melhorias na horta, lojinha de arte e artesanato e no Café; investimento nas apresentações de teatro com temas sobre ética animal, reciclagem, cuidados com o planeta. ⁣ *Entre @santuarioanimalsente e conheça mais .⁣ ⁣ 👉🏻É fácil e rápido para contribuir:⁣ ⁣ 1- Clique no link da bio do perfil do @santuariosdobrasil ou de cada santuário do grupo.⁣ ⁣ 2- Na kickante, clique no botão laranja Quero contribuir! ⁣ ⁣ 3- Clique no valor ou preencha com a quantia desejada. ⁣ ⁣ 4- Escolha a forma de pagamento (Cartão ou Boleto)⁣ ⁣ ✨Sua contribuição é transformadora para mudanças positivas ✨⁣ ⁣ 🙏🏻💚🌱⁣ ⁣ Gratidão⁣ ⁣⁣ #santuariosdobrasil #mãosdadas #fazasuaparte #sejatambém #união #pelosanimais