Riot Games divulga teaser de Valorant com gingado brasileiro

Depois de anunciar uma personagem brasileira para Valorant, novo jogo de tiro tático em primeira pessoa, a Riot Games lançou um teaser com gingado brasileiro.

O vídeo traz novidades do jogo e foca na Agente Raze — uma Operadora da Bahia que é muito boa de bala e tem vários gadgets para aprimorar a estratégia do jogo.

Com trilha da música “Saci” do grupo BaianaSystem, na versão remix do Tropkillaz, o vídeo é uma homenagem à comunidade brasileira de FPS, pensado e produzido para o jogador brasileiro – assim como a dublagem da Raze, com sotaque baiano e expressões tipicamente soteropolitanas.

Como revelado, o BaianaSystem é conhecido por misturar ritmos com maestria, principalmente gêneros brasileiros e africanos.

Valorant chega ao mercado no dia 2 de junho, após um Beta Fechado de sucesso, que quebrou recordes de visualizações na Twitch e em horas jogadas. Confira:

