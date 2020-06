Papel de parede pode ser um aliado na decoração; confira algumas ideias

Pensar em novas opções para suas paredes vai muito além de uma camada de tinta ou ousadia com uma cor que o leva para fora de sua área segura.

O papel de parede tornou-se um grande aliado não apenas para aqueles que não querem intervir diretamente em suas paredes, mas também para aqueles que buscam destacar sua personalidade e ambientes através deste material incrível.

"Ainda assim, a escolha do papel de parede é um pouco tímida, não é algo que as pessoas tenham em mente ao escolher seu espaço para morar", diz Gonzalo Balmaceda, um dos fundadores da Hued Hued (@huedhued).

“O design do papel de parede e do padrão é muito antigo e permanece em vigor até hoje. Obviamente, as tendências o tornam mais ou menos usado em determinados momentos, é mais legal ou desatualizado, mas a verdade é que não nos importamos com esse tipo de coisa porque o papel de parede é um elemento precioso quando é bem feito”, afirma o especialista.

O papel de parede vem do Oriente e chegou à Europa no século XVII, sendo a Revolução Industrial seu primeiro grande sucesso devido à fabricação por mecanização. E hoje, estamos cheios de opções, a qualquer preço: do design do autor às lojas de departamento, com padrões sóbrios, mapas, animais, cores neutras e até rostos de personalidades do entretenimento.

Para o ilustrador de Hued Hued, qualquer espaço pode ficar bem com essa intervenção “se for escolhido corretamente, de acordo com o estilo que se deseja desenvolver, pode ficar bem em uma parede na sala de jantar, em todas as paredes da sala e no banheiro”. Depende da luz, da decoração e do padrão escolhido.

Confira alguns modelos de papel de parede

