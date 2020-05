O sentimento íntimo que cada signo possui dentro de si

Todos os signos guardam dentro de si sentimentos intensos que nem sempre deixam transparecer ao mundo.

Confira:

Áries

O ariano guarda o sentimento intimo de desejar sempre a evolução, em todas as áreas da sua vida.

Touro

O taurino guarda dentro de si o sentimento de cuidado, seja para proteger alguém ou ter precauções para tomar atitudes em sua vida.

Gêmeos

O geminiano guarda o sentimento de ensinar tudo o que sabe, por isso ele passa sua vida estudando e aprendendo.

Câncer

O sentimento de maternidade, paternidade e proteção das pessoas que ama em geral está dentro deste signo.

Leão

O leonino sente intimamente que deve ser comunicar com o coração, sem medo de viver o entusiasmo e o amor.

Virgem

O virginiano guarda dentro de si o sentimento de colaborar e se sentir útil para as pessoas que ama ou admira.

Libra

O libriano possui em si o sentimento de empatia, podendo se colocar no lugar dos outros e identificar como as pessoas se sentem.

Escorpião

O escorpiano possui o sentimento de viver a vida com paixão e dedicação, desejando poder assumir sua intensidade sem medo.

Sagitário

Intimamente, o sagitariano deseja aprender e ensinar de forma espirituosa, podendo realmente fazer a diferença.

Capricórnio

O capricorniano possui o sentimento de voluntariado forte em seu coração, por isso ele não tem medo de se esforçar e ajudar o próximo.

Aquário

O aquariano sente intimamente que o futuro importa e deve ser diferente, por isso ele é inovador e procura pessoas que acreditem na força da união para a mudança.

Peixes

O pisciano possui o sentimento íntimo de amor e compaixão pelas pessoas, especialmente por aquelas que sofrem.

A característica que cada signo do zodíaco quer negar

Nem todas as características dos signos do zodíaco são positivas e algumas as pessoas preferem negar. Confira quais são:

Áries

O ariano quer negar que é individualista e pode não agir de forma consequente com as outras pessoas. Seus impulsos são velozes e nem sempre levam o outro em consideração.

Touro

O taurino pode tentar negar que possui uma raiva intensa que dorme dentro dele e pode acordar em momentos delicados, fazendo-o surpreender os outros com sua fúria.

Gêmeos

O geminiano que negar sua pouca atenção ao lado sentimental e emocional das outras pessoas. Nem sempre os assuntos do coração dos outros o importam.

Câncer

O canceriano nem sempre quer deixar transparecer o mundo de fantasia que cria ao redor de outras pessoas, o que acaba fazendo suas expectativas se frustrarem bastante.

Leão

O leonino pode negar que precisa da aprovação dos demais e sem ela pode se sentir menos seguro de si.

Virgem

O virginiano não gosta de demonstrar sua inclinação a diminuir outras pessoas por não fazer as coisas como ele.

Libra

Nem sempre o libriano quer assumir que precisa de outra pessoa para se sentir completo. Esse signo pode enxergar que o mundo deve ser vivido em pares.

Escorpião

O escorpiano não assume que é muito rancoroso e pode ser cruel e malévolo quando decide dar o troco em alguém que o machucou.

Sagitário

O sagitariano pode negar que deseja ser o dono da verdade, agindo da forma dogmática que abomina em outras pessoas.

Capricórnio

O capricorniano nem sempre gosta de assumir que se importa bastante com o que os outros pensam sobre ele, tendo medo de ser julgado por como vive a sua vida.

Aquário

O aquariano pode negar o quanto é imprevisível em suas decisões e que nada nem ninguém pode mudá-las facilmente.

Peixes

O pisciano não gosta de assumir que muitas vezes não sabe o que acontece com ele e o que deseja realmente, podendo preferir se isolar em suas dúvidas.