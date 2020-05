Novos recursos que serão liberados no app WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha no desenvolvimento de novas funções para os usuários Android e iOS.

Pensando nisso, separamos alguns dos próximos recursos que serão liberados pela popular plataforma. Confira:

Versão Web

Uma nova versão, com o recurso modo escuro (dark theme), também será liberada muito em breve para o WhatsApp Web.

Já disponível para Android e iOS, a esperada novidade será lançada para a versão Web e Desktop da plataforma.

Vários dispositivos

O app também desenvolve um recurso que permite usar uma mesma conta em diferentes dispositivos.

Com isso, o usuário poderá utilizar uma conta no smartphone e no tablet, por exemplo, de forma simultânea.

Boomerang no app

A plataforma vai lançar o recurso ‘boomerang’ em breve no aplicativo. A novidade deve ser disponibilizada para os dois sistemas.

