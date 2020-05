5 dicas de atividades educativas sobre finanças para as crianças na quarentena

A pandemia do novo coronavírus e as medidas de isolamento social trazem um desafio extra para as famílias com crianças. Com a suspensão das aulas nas escolas, é preciso readequar os estudos e as brincadeiras.

Nesse período, a situação econômica também está alterando a rotina de muitas famílias brasileiras que buscam no planejamento e no corte de gastos extras uma alternativa. Especialistas garantem que é importante aprender a lidar com o dinheiro desde cedo. O Metro Jornal listou 5 dicas de atividades de educação financeira para aprender brincando – e em casa. Confira:

1 – Lições financeiras com a Turma da Mônica

Dicas de educação financeira e sobre como economizar estão presente nos desenhos animados da Turma da Mônica, feitos em parceria com o Sicredi. São três animações que trazem como tema central questões como: de onde vem o dinheiro, orçamento familiar e a recompensa de quem sabe administrar os gastos. Os desenhos podem ser assistidos no canal oficial do Sicredi no YouTube.

2 – Jogos de tabuleiro

Os jogos de tabuleiro ajudam a reunir pessoas de várias idades que moram na mesma casa. Alguns jogos, como os tradicionais Monopoly e Banco Imobiliário, estimulam a capacidade de raciocínio e negociação dos participantes. Durante a partida, as crianças também podem aprender a planejar o uso de recursos e fazer investimentos.

3 – Quiz e atividades na internet

A página do Sicredi na internet traz opções de quiz, livro de atividades e desenhos para pintura. Os conteúdos podem ser trabalhados envolvendo adultos e crianças e promovem uma reflexão sobre planejamento financeiro. O projeto Tranformando.com.vc também reúne dicas e orientações de atividades para fazer com as crianças.

4 – Exploração em Casa

Para brincar, basta provocar a formação de uma “Pergunta Exploratória”. É preciso incentivar a criança a encontrar, dentro de casa, algum tema que que ela gostaria de saber as respostas. Use pontos estratégicos da casa, como a cozinha ou a sala, para estimular a descoberta.

Definida a pergunta, a criança pode partir para a “Expedição Investigativa” desbravando o ambiente que ela pretende explorar, com as questões que podem ser respondidas pelos adultos, com os conhecimentos já obtidos, ou também com ajuda das tecnologias ou outras formas de pesquisa.

5 – Imaginação para comprar e vender

Pais e filhos podem se divertir juntos com uma loja, um restaurante ou um supermercado fictício. Vale usar a imaginação e revezar para escolher qual participante vai comprar ou vender os produtos. Com a brincadeira é possível estimular a capacidade de raciocínio e negociação, treinar a habilidade de calcular e ainda auxiliar na reflexão sobre preço dos produtos e a compra consciente.