Escola norte-americana oferece curso de inglês gratuito online para brasileiros

A quarentena é uma boa oportunidade para experimentar coisas novas, inclusive aprender uma nova língua. A Really Experience, escola sediada na Flórida, nos Estados Unidos, está oferecendo aulas gratuitas de inglês online para brasileiros.

Os professores são norte-americanos e o conteúdo traz exercícios diários de audição, conversação, interação e material didático. As inscrições podem ser feitas pelo site.

No prazo de um mês, é possível concluir todo o intensivo pela internet e prosseguir com um segundo módulo do curso, oferecido à parte pela escola, que permite receber um certificado no final.