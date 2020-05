Cibercriminosos se passam pelo atendimento do WhatsApp e aplicam golpes em usuários

O número de fraudes aplicadas por meio do app WhatsApp continua crescendo. De uma nova forma, cibercriminosos se passam pelo atendimento do aplicativo e aplicam golpes em usuários

Um novo alerta detalhado foi divulgado, nesta semana, pelo site especializado WABetaInfo, que monitora o app de mensagens.

Em um relato, compartilhado pelo portal, o usuário afirma que recebeu uma falsa mensagem. No texto, os criminosos informam que a conta pessoal foi invadida.

This is #FAKE. WhatsApp doesn't message you on WhatsApp, and if they do (for global announcements, but it's soooo rare), a green verified indicator is visible.

WhatsApp never asks your data or verification codes.@WhatsApp should ban this account. 😅 https://t.co/nnOehPL8Ca — WABetaInfo (@WABetaInfo) May 27, 2020

A falsa mensagem, com o objetivo de aplicar um golpe, continua e afirma que um código de confirmação foi enviado para o número da vítima.

No entanto, trata-se do código de ativação do app. Caso o usuário repasse a informação, o WhatsApp poderá ser roubado imediatamente pelos criminosos.

Como revelado pela site, o golpe também foi relatado em outros idiomas, inclusive em português (no Brasil).

Segundo WABetaInfo, WhatsApp não envia mensagens para os usuários por meio do app. A plataforma também não solicita dados pessoais ou códigos de verificação.

Ainda foi compartilhado pela página um exemplo de um bate-papo oficial do app. Existe uma marca verde e não há uma barra de conversa, portanto, não é possível responder mensagens.

This is an example of an official WhatsApp chat.

There is the green check mark and there isn't a chat bar, so you cannot reply to messages.

Other contacts that claim to be WhatsApp are fake. Be careful! https://t.co/l23M2cMOo9 pic.twitter.com/RsgYAT7dtN — WABetaInfo (@WABetaInfo) May 27, 2020

