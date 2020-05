Assistente virtual da Sociedade Brasileira de Cardiologia ajuda a parar de fumar

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) lançou, para o Dia Mundial sem Tabaco, comemorado neste domingo (31), um assistente virtual que objetiva ajudar seus usuários a parar ou reduzir o consumo de cigarro.

Feito com inteligência artificial, o recurso simula uma conversa com o fumante, que pode enviar suas dúvidas e receber orientações para o tratamento. O chat funciona 24 horas por dia, 6 dias por semana, e pode ser acessado por computador, celular ou tablet.

A ferramenta está disponível no site da entidade, e pode ser utilizada de graça. Com o chatbot, a SBC está disponibilizando uma plataforma orientativa, que aconselhará o fumante motivado a parar com o vício sobre como usar da melhor maneira as reposições de nicotina em adesivo ou goma.

Perigos

Já se sabe que a pandemia de coronavírus é especialmente preocupante para fumantes, que, em geral, possuem capacidade reduzida em seu sistema respiratório.

A coordenadora de ações relativas ao tabagismo da SBC, Jaqueline Scholz, orienta que o melhor caminho para os fumantes durante a pandemia é não se apavorarem e praticarem o isolamento social. Ficar em casa é a melhor proteção, uma vez que, assim como hipertensos e cardiopatas, integram o grupo de risco da covid-19.

O fumo é o maior risco controlável para doenças cardiovasculares, principal causa de óbitos no Brasil, que, segundo o Cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), resulta em mais de mil mortes por dia. Fumantes têm de duas a três vezes mais risco de sofrer um AVC, doença isquêmica do coração e doença vascular periférica, e de 12 a 13 vezes mais risco de ter doença pulmonar obstrutiva crônica.