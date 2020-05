5 ferramentas para ajudar a organizar a vida financeira na quarentena

Com a chegada do coronavírus, muita gente teve que deixar de trabalhar ou teve queda no lucro mensal por conta da quarentena.

Para ajudar as pessoas a manterem a vida financeira em ordem sem precisar sair de casa, o CEO da Quite.Já, Luiz Henrique Garcia, separou algumas dicas de aplicativos para organizar a vida financeira na pandemia. Confira:

1. Quite.Já

Uma plataforma de negociação de dívidas criada com o objetivo de oferecer uma alternativa de recuperação de crédito para os credores e devedores. É um canal complementar para os credores e oferece um suporte 100% digital durante todo o processo de pagamento. Além disso, a Quite.Já também auxilia empresas a recuperarem créditos e clientes. Através dos serviços da plataforma, o usuário é capaz de criar autonomia para visualizar a composição da dívida, as sugestões de condições de pagamento e fazer simulações.

2. Mobills

Disponível para sistemas Android, iOS e web, o aplicativo está na lista dos melhores apps para o dia a dia, divulgada pelo Google, e permite categorizar despesas e receitas de forma manual, inserindo gasto por gasto e ganho por ganho, além de criar um planejamento mensal. A plataforma disponibiliza conteúdo sobre educação financeira nas redes sociais (no Instagram @mobillsedu).

3. Minhas Economias

Gerenciador financeiro, muito simples de usar, que mostra gráficos relativos a todo o orçamento de cada mês. É possível verificar o saldo na conta em qualquer instituição, receber alertas de gastos, definir limites e metas, entre outras funcionalidades.

4. B3

A bolsa de valores brasileira, a B3, também disponibiliza uma planilha de Excel para documentar as receitas e despesas, além de investimentos em ações, Tesouro Direto, renda fixa, previdência privada e outras aplicações. Você insere suas informações divididas por meses e categorias e a tabela calcula o saldo.

5. Cartão Fácil (Android)

Este aplicativo é ideal para quem não gosta de carregar "dinheiro vivo" dentro da carteira. O Cartão Fácil Free permite que você insira todos os gastos que tiver com cartões de crédito ou débito para nunca se surpreender com a fatura ou com a redução do saldo na sua conta bancária. É possível até mesmo cadastrar compras em parcelas para saber quanto será gasto no futuro.