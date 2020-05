Truque simples e eficiente para deixar o tênis branco limpinho e como novo

O tênis branco é ótimo para compor look. Sua cor neutra permite que ele possa ser usado com diversos estilos e tons de roupa. No entanto, ele suja muito fácil e limpá-lo para que ele fique com aspecto novo exige mais do que água e sabão.

O truque que poucas pessoas sabem é que para deixá-lo branco como novo, é necessário limpá-lo normalmente para tirar o excesso de sujeira e, em seguida, passar bicarbonato de sódio.

Receita

Coloque bicarbonato, água e detergente em um recipiente para formar uma pasta. Depois basta esfregue no tênis e deixe agir por dois minutos. Caso seja necessário, repita o processo. Por fim, é só enxaguar.