SpaceX lança foguete em sua primeira missão tripulada

O lançamento da primeira missão tripulada da SpaceX, em parceria com a NASA, ocorreu na tarde deste sábado (30).

Os astronautas Doug Hurley e Bob Behnken foram enviados ao espaço a bordo da SpaceX Crew Dragon, a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/96Nd3vsrT2

— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020