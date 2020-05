Escolas infantis particulares pedem reabertura em junho

Reabrir escolas de educação infantil a partir de 15 de junho foi a proposta apresentada ontem (29) pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo (Sieeesp) à Secretaria de Educação Estadual. Já nas instituições de ensino fundamental e de ensino médio a ideia é que as atividades sejam retomadas em agosto.

O sindicato preparou um protocolo de funcionamento com medidas de segurança validadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e pela Associação Paulista de Medicina (APM) e ressalta que sua implementação depende de aprovação da secretaria. "Nós não estamos exigindo datas e sim fazendo uma sugestão, pois as escolas de educação infantil estão morrendo. Mandamos um plano de volta às aulas para a secretaria de educação e vamos aguardar uma resposta porque tem muita escola que, se não abrir, quebra”, disse Benjamin Ribeiro da Silva, presidente do sindicato paulista, que representa 10 mil escolas particulares e 2,4 milhões de alunos em todo o estado.

Segundo Benjamin, a ideia é retomar a educação infantil primeiro por causa dos pais que trabalham fora e que possivelmente retomarão suas atividades profissionais nas próximas semana, não podendo mais ficar com os filhos ao longo do dia. Além disso, o presidente ressalta a dificuldade das aulas online para crianças pequenas, o que, segundo ele, costuma funcionar bem para os maiores, a partir do 6o ano.

Benjamin declarou também que a proposta de reabrir escolas segue todos os métodos preventivos aconselhados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela secretaria estadual de saúde de São Paulo, estabelecendo o uso de máscaras, distanciamento entre as crianças e revezamento de alunos na escola, entre outros aspectos. “Prevemos inclusive a diminuição de alunos em sala de aula pelo escalonamento”, declarou o presidente.

Sindicato de escolas infantis (Semeei) diz ser possível reabrir escolas nesta segunda, dia 1º; Sieeesp considera medida imprudente

Em nota para seus associados, o Semeei (Sindicato dos Estabelecimentos Mantenedores de Escolas de Educação Infantil de São Paulo) disse apoiar as unidades que queiram abrir as portas a partir de 1º de Junho “sem nenhuma conotação de obrigatoriedade", de acordo com a conveniência individual de cada um. Segundo o comunicado, não se trata de transgressão da lei, “pois nossa recomendação de apoio não é no sentido de retomada plena das atividades, mas sim no intuito de oferecer a guarda com recreação, apenas de alunos filhos de profissionais de serviços essenciais e dos que voltarão a trabalhar na mesma data acima citada, pela flexibilização da ordem de Isolamento Social”.

Assinada pelo presidente da entidade, Eliomar Rodrigues Pereira, a nota diz que a reabertura se baseia na portaria interministerial publicada no Diário Oficial da União da última quinta-feira, que ressalta ter de ser assegurado o pleno direito à dignidade, direitos humanos e liberdades fundamentais, mesmo em medidas adotadas na pandemia.

Diante dessa orientação, o Sieesp publicou no seu site um comunicado em que se diz contrário à reabertura, por não haver ainda "autorização oficial das autoridades estaduais de Saúde e Educação, nem por parte do governador do Estado, para a reabertura de escolas de forma imediata em nenhum nível de educação – nem na Educação Básica nem no Ensino Superior".

"O Sieeesp orienta as escolas de Educação Básica, principalmente as de Educação Infantil, de todo o Estado de São Paulo, a não proceder de forma irresponsável e abrir as portas em 1º junho", afirma Benjamin na nota. Ele diz que o Estado é soberano em um período de exceção como o que estamos vivendo e a reabertura das escolas seria uma transgressão às leis, decretos e normas vigentes em função da pandemia. Disse ainda que isso poderá gerar a incriminação das escolas, seus mantenedores, gestores e mesmo os pais, por deixar os filhos expostos à possibilidade de contrair uma doença, sem os procedimentos de segurança e saúde necessários à sua proteção e de toda a comunidade escolar.

Mães afirmam não se sentir seguras para a retorno das aulas presenciais

Em comentários feitos nas redes sociais da Canguru News, mães disseram estar com receio de levar os filhos às instituições de ensino caso a retomada das aulas seja confirmada. “Crianças de educação infantil se tocando pelo cotovelos? Que tristeza!”, afirmou uma mãe. “Acho que na prática é impossível retornar” , declarou outra.“Minha filha não voltará esse ano para a escola nem pensar”, escreveu uma mãe. Ainda, outra ressaltou: “Imagina uma criança de 3 anos, que não fica com máscara?”É impossível evitar o contato com o amiguinho e o brinquedo no chão que leva à boca, entre outras situações".

