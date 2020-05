PlayStation Plus: Confira os jogos gratuitos do mês de junho de 2020

Os títulos Star Wars Battlefront II e Call of Duty: WWII são os dois jogos gratuitos, do mês de junho, para membros de PlayStation Plus (PS Plus).

Como revelado pela Sony, nesta semana, ambos os títulos estarão disponíveis para baixar de 2 de junho até 6 de julho. Confira:

Star Wars Battlefront II e Call of Duty: WWII são os jogos gratuitos de junho para membros PS Plus. Saiba mais sobre os jogos do próximo mês: https://t.co/n5qdt6Dt4N pic.twitter.com/36veM0OSrM — playstation_br (@PlayStation_BR) May 28, 2020

Star Wars Battlefront II

“Enfrente seu destino como Luke Skywalker na Death Star II. Faça parte dos gigantescos conflitos das Clone Wars. Lidere a First Order até a dominação como Kylo Ren. Rebele-se contra o Império. Esmague a Resistência”, revela a descrição.

Junte-se à ação e aproveite as mais de 25 atualizações gratuitas que o título já teve desde seu lançamento – incluindo co-op online, as batalhas offline contra a máquina de Instant Action, e o cabo de guerra multiplayer entre planetas e naves de Capital Supremacy. Confira trailer:

Call of Duty: WWII

“Retorne ao passado, de mais de uma maneira, com a recriação dos conflitos de guerra que inspiraram o início da franquia Call of Duty”, revela a descrição.

Na campanha do game, você tem um papel importante nas frentes de guerra por toda a Europa, participando de várias missões diretamente inspiradas por momentos históricos. No modo multiplayer, lute com ou contra outros jogadores. Trailer:

Com informações da Sony

