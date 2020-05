Máscaras com pepino para remover as impurezas da pele oleosa

O pepino é o ingrediente favorito em saladas de baixa caloria, pois é um dos vegetais mais ricos, refrescantes e saudáveis.

Mas em casa você também pode usar o pepino como um aliado para tratamentos de pele, uma vez que possui vários benefícios a esse respeito.

É rico em vitamina A, um nutriente essencial para a boa saúde e aparência da pele. Também fornece vitamina C, um antioxidante que nos ajuda a retardar o envelhecimento precoce da pele e também estimula a produção de colágeno, o que confere maior elasticidade à pele, minimizando rugas e linhas de expressão.

Máscara de pepino básica

Ingredientes

½ pepino

1 tigela média

1 filtro

Modo de preparo

Faça um purê com a metade do pepino, para isso você pode liquefazer para formar uma pasta. Então você pode coar a mistura para obter o líquido.

Você vai aplicar esse suco de pepino na pele recém-lavada com algodão ou com as mãos limpas. Deixe agir por 15 minutos.

Máscara de pepino com aloe vera

Ingredientes

½ pepino

2 colheres (sopa) de gel de aloe vera

Modo de preparo

Você pode preparar o suco de pepino, como fez na receita anterior. Você vai colocar esse líquido em uma tigela, à qual você adicionará o gel de aloe vera.

Misture bem esses ingredientes. Quando totalmente integrado, aplique no rosto com massagens suaves. Deixe descansar por 15 minutos e enxague com água fria.

