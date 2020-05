A forma que você fecha as mãos pode revelar sua personalidade oculta; veja o significado

A forma como fechamos as mãos diz algo sobre a nossa personalidade, como a maneira em que nos relacionamos com os outros ou tomamos decisões.

Como você costuma fechar a sua mão?

1. Todos os dedos em cima do polegar

Para outros, você é o criativo. Seu entusiasmo contagia a todos e sua disposição sempre está em alta, no entanto, às vezes você pode se tornar muito instável.

Você tem tudo a ver com as artes por causa da maneira como se expressa e possui sensibilidade. As pessoas consideram você inteligente e cauteloso. Harmonia e tranquilidade fazem parte do seu dia a dia.

As pessoas que fecham a mão assim não são difíceis de lidar e são bem sociáveis. Embora sejam legais, costumam escolher bem seus amigos.

Amor: Você prefere um relacionamento calmo e sem muito conflito, onde é possível se sentir livre e relaxado. O problema é que muitas vezes se preocupa em não machucar os outros e acaba tolerando relacionamentos infelizes porque é muito compassivo.

Essas pessoas tendem a perdoar rapidamente e esquecer as mágoas, uma característica que poucos possuem.

2. O polegar em cima dos dedos

Você é alguém muito legal e as pessoas tendem a confiar facilmente porque você tem carisma. Geralmente recebe a admiração e o respeito dos outros pela sua inteligência, generosidade e gentileza. Sua autoestima também é impressionante.

Às vezes, o medo toma conta e o faz incapaz de realizar muitas coisas, especialmente se você corre o risco de se machucar, já que sua sensibilidade é grande e seu coração também. Mesmo que expectativas sejam altas, essas pessoas muitas vezes não arriscam por medo de perder.

O que mais te faz feliz é quando as pessoas amadas mostram seu carinho e lealdade, porque você está sempre lá quando elas precisam, ou seja, gosta de receber reciprocidade.

Amor: Você não sabe como deixar o passado e se livrar das memórias que o machucaram. Sempre tem medo de abrir seu coração, mesmo quando o que mais deseja é fazê-lo. Se mostra como alguém desinteressado no amor, mas é só fachada.

3. O polegar sobre um dedo só

Suas principais armas são a intuição e a imaginação. As pessoas o veem como alguém generoso e colaborativo, mas às vezes com certas inseguranças. Você é entusiasmado, mas apenas com o que é do seu agrado.

Curiosas e exploradoras, essas pessoas não gostam de ficar com dúvidas, já que sempre vão em busca dos seus interesses. Também possui um grande senso de humor, algo que acaba atraindo a atenção de todos, é por isso que sempre tende a estar cercado por muitas pessoas. Você é um líder nato.

Aprecia a honestidade e mostra segurança nas suas ações. A gentileza, respeito e bondade transbordam no seu coração, contudo, nem sempre é algo positivo, já que algumas pessoas se aproveitam de você. O bom é que seu sexto sentido é forte e você percebe isso rapidamente.

Amor: Gosta de ser um pouco reservado nessas questões. Embora o amor seja muito importante para você, por vezes é colocado em segundo plano: seus sonhos são a prioridade. Quando se abre para o amor, também sonha com um futuro ao lado de alguém que você realmente deseja, mas gosta de estabelecer suas prioridades primeiro.