Famoso Festival de Sopas Ceagesp começou e você pode aproveitar em casa

Até 31 de agosto, o Festival de Sopas Ceagesp atenderá seus clientes por delivery e drive-thru, oferecendo pratos individuais de 500ml e familiares de 1 litro pelos preços de R$ 16,90 a R$ 38.

Além da opção drive-thru, para retirar o pedido no local sem sair do carro, os moradores da região da Vila Ipojuca e Leopoldina podem realizar o pedido pelo site do Festival de Sopas Ceagesp, por telefone, WhatsApp e aplicativo iFood. Nas regiões de Santana e Guarulhos os pedidos devem ser feitos via iFood e WhatsApp.

Confira como pedir:

Ceagesp

Horário de funcionamento: todos os dias, das 11h às 23h

Site: https://deliveryapp.neemo.com.br/delivery/3861/menu

Telefone: (11) 3675-0219

WhatsApp: (11) 94081-2910

Para retirar no local: Rua Toneleiro, 302 – Vila Ipojuca

Drive-Thru: Av. Dr. Gastão Vidigal, 1.946 – Vila Leopoldina (de sexta a domingo, das 18h às 23h)

Santana

Horário de funcionamento: todos os dias, das 17h às 23h

Para retirar no local: Rua Carlos Escobar, 95 – Santana ou pedido por iFood

Guarulhos

Horário: todos os dias, das 17h às 23h

Retirada: Rua Judith Queiroz Morais, 63 – Vila Almeida – Guarulhos ou pedido por iFood

Confira o cardápio disponibilizado pelo iFood (Preços e pratos sujeitos a alterações):