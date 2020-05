Escola americana oferece curso online gratuito de inglês para brasileiros

A Really Experience, escola sediada na Flórida, Estados Unidos, está oferece curso online de inglês gratuito para brasileiros. As inscrições começaram na última sexta-feira (29) e podem ser realizadas no site da escola.

Édney Quaresma, CEO da Really Experience, conta que foi preciso estruturar a plataforma digital de seu negócio para suportar os mais de 7 mil novos inscritos que recebeu ao anunciar uma modalidade em sua escola no início da quarentena.

"De um dia pro outro vimos um produto que era menos comercializado crescer absurdamente" relata. A escola de inglês americana, que opera com cursos semipresenciais no Brasil agora vê saltar a modalidade totalmente online.

"Na mesma direção, estão os nossos cursos semipresenciais, em que os alunos se encontravam uma vez por semana em sala de aula e agora estão no digital. Como já existia a plataforma para suportar esse recurso, nossas entregas estão seguindo o cronograma letivo. Quando voltarmos ao presencial não enfrentaremos atrasos no conteúdo", ressalta.