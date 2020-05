Em segunda tentativa, lançamento da primeira missão tripulada da SpaceX ocorre neste sábado

Em segunda tentativa, o lançamento da primeira missão tripulada da SpaceX, em parceria com a NASA, ocorre neste sábado (30).

All systems go for Crew Dragon’s test flight with @NASA astronauts @AstroBehnken and @Astro_Doug. Teams are keeping an eye on weather. Webcast will go live at ~11:00 a.m. EDT → https://t.co/bJFjLCilmc pic.twitter.com/AXDGNfqv0K — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

Na última quarta-feira (27), a decolagem ocorreria no Centro Espacial Kennedy, na Flórida (EUA), mas foi adiada por conta de problemas meteorológicos.

Standing down from launch today due to unfavorable weather in the flight path. Our next launch opportunity is Saturday, May 30 at 3:22 p.m. EDT, or 19:22 UTC — SpaceX (@SpaceX) May 27, 2020

Esta é a primeira missão da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, com astronautas da Agência Espacial Americana (NASA).

Como revelado, também é o primeiro voo tripulado que deve ser lançado a partir de solo norte-americano desde 2011. Confira ao vivo:

