Influenciadora Cacá Filippini fará meia maratona da varanda

View this post on Instagram

Dia 31 de maio, esse domingo, a partir das 8h, eu conto com a companhia de vocês enquanto percorro 21.089km na esteira da varanda na minha casa. Mas não se trata apenas da adaptação de uma prova importante que eu teria esse domingo em Porto Alegre (cancelada por causa da Covid19) … se trata de algo ainda maior! Meus esforços e quilômetros corridos convidam você a abraçar a causa do @instituto_itaci e de seus pacientes que dependem de doações para a compra medicamentos especiais e o pagamento de exames complementares de milhares de crianças com câncer. E durante essa corrida que transmitiremos ao vivo (LIVE aqui no Insta), receberei também atletas, especialistas e influenciadores que compartilharão suas histórias de superação. As doações poderão ser feitas através do QRcode ou por depósito bancário direto pra conta da Instituição. Eu me desafiei a correr a Meia Maratona direto da minha casa e desafio você, a doar R$1,00 para o Itaci e ajudar milhares de crianças a superarem seus desafios. Vamos nessa? 🏃🏼‍♀️💨 – – – – #juntospelavida #desafio #superação #corrida #meiamaratona #esteira #21k #corridapelavida #365para42 #itaci #cancerinfantil #doação #solidariedade