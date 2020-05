Austrália oferece cursos online gratuitos para brasileiros

O governo da Austrália está oferecendo 31 cursos online gratuitos para brasileiros na plataforma educacional FutureLearn.

Os cursos incluem temas voltados à tecnologia, mídias sociais, negócios, sustentabilidade, saúde, educação, entre outras, com duração de duas a oito semanas. Hoje é o último dia de inscrições, que podem ser feitas clicando aqui.

A iniciativa conta com cursos ministrados por educadores de instituições de ensino australianas. Algumas delas estão entre as 50 melhores universidades do mundo, segundo QS World University ranking, como a University of Melbourne e University of Queensland.



"Pela impossibilidade de viajar, muitos estudantes têm aproveitado o momento em casa para se aperfeiçoar e aprender algo novo. Neste sentido, estamos fornecendo acesso a recursos de aprendizagem on-line de alta qualidade das principais instituições de ensino australianas para ajudarmos esses estudantes atingirem suas metas de educação e aprendizagem durante esse período desafiador", afirma Greg Wallis, Cônsul Geral da Austrália no Brasil.