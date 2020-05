Aprenda como fazer um pão francês crocante em casa

Um pãozinho crocante com um cafezinho junto com a família é um momento perfeito, mas pode ser ainda melhor se você o preparar com todo amor e carinho. O canal do Nando Andrade pode ajudar. Ele ensinou como fazer um pão francês crocante em casa.

Ingredientes:

1 xícara = 240ml 2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo sem fermento (400g)

10g de fermento biológico seco instantâneo (1 colher de sopa)

12g de colher de sopa de açúcar (1 colher de sopa)

250ml de água BEM GELADA

50g de margarina (2 colheres de sopa)

2 colheres de chá de sal (misture na farinha de trigo)

Modo de preparo: