5 produtos para se sentir no espaço como os astronautas da SpaceX-Nasa

Hoje, 30 de maio, é um dia histórico para a humanidade. Exagero? Neste sábado, dois astronautas da Nasa voltaram ao espaço num lançamento em solo americano depois de quase uma década. A novidade é que foi o primeiro voo tripulado de um foguete desenvolvido pela iniciativa privada, a SpaceX, de Elon Musk, o mesmo da empresa de carros elétricos Testa e criador da PayPal (vendida à Ebay posteriormente). Desde o acidente na reentrada da atmosfera do ônibus espacial Columbia em 2003, que matou os sete tripulantes, os Estados Unidos não mandavam mais ninguém ao espaço sem a ajuda das naves espaciais Soyuz, da também estatal agência russa Roscosmos.

O lançamento ocorreu em cabo Canaveral, na tarde deste sábado, no mesmo local das missões Gemini e Apollo, para levar os astronautas Doug Hurley e Bob Behnken – que voaram no ônibus espacial e são considerados os mais experientes em atividade da Nasa – até a Estação Espacial Internacional. "No meu primeiro voo (para o espaço) eu não tinha um filho, então estou realmente empolgado em compartilhar esta missão com ele", afirmou Bob Behnken, antes de embarcar.

A chegada da cápsula da SpaceX à estação espacial tem transmissão pelo canal da Nasa no YouTube. Para registrar a data histórica no mesmo clima de emoção do astronauta, selecionamos alguns produtos para adultos e crianças curtirem a data. Confira:

1. Missão espacial National Geographic



Com imagens poderosas e eletrizantes, esse livro ensina sobre o espaço através de curiosidades sobre a Lua, os planetas, naves e viagens espaciais. Aprenda lendo as respostas a perguntas que sempre nos fizemos e complete a diversão montando um módulo lunar, um ônibus espacial e um foguete. Compre a partir de R$ 67,82.

2. Super Massa Foguete



Faça os pequenos brincarem de massinha com esse foguetes que tem moldes espaciais. Alienígenas, planetas, apetrechos. Misture duas cores ou mais para obter uma nova cor. Massinha de modelar totalmente atóxica. Compre a partir de R$ 29,99.

3. Foguete de Papelão



Que tal montar um foguete que caiba a criança dentro? Divertido e educativo, os pequenos vão adorar e transformar o foguetinho (que é vendido em tamanhos até G) no brinquedo preferido do quarto. Compre a partir de R$ 245,70.

4. Ônibus Espacial com 310 blocos de montar



Os ônibus espaciais não voam mais, mas são sempre as principais atrações dos museus espaciais no Estados Unidos. Você pode comprar uma réplica para montar e se divertir com as crianças durante a montagem (pode deixar que brincar com o foguetinho será a parte delas). Compre a partir de R$ 234,11.

5. Estação Espacial



A Estação Espacial vem cabine de controle, planador espacial com plataforma e repouso, luz e sons. Encaixe a mochila no astronauta e explore o espaço. O cabo-carregador conecta o Rover (vendido separadamente) à Estação Espacial. As crianças poderão se sentir como verdadeiros astronautas e explorarem os mais diversos mistérios do Universo! A Estação mede aproximadamente 23 centímetros de altura. Compre a partir de R$ 205,60.