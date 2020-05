Uau! O Sucrilhos Kellogg's acaba de virar biscoito e já está nos supermercados

Notícia boa para os apaixonados em Sucrilhos Kellogg's. A marca acaba de lançar a versão do sucrilhos em biscoito. O Biscoito Sucrilhos tem como base o famoso cereal matinal da marca.

“Ele traz em sua essência a inconfundível crocância de Sucrilhos, com flocos visíveis de cereal na casquinha, é fonte cálcio ferro e 5 vitaminas, e tem o protagonismo do Tigre Tony, que estampa o biscoito com seu rosto e sua patinha”, explica a marca em comunicado.

"É um produto exclusivo para o mercado brasileiro e inédito, é a entrada da marca em uma das maiores categorias de snacks do Brasil, presente em 99,8% dos lares", explica Damian Pirichinsky, Diretor de Marketing do Mercosul da Kellogg’s. Com as opções de leite e chocolate, o produto tem versões com e sem recheio e já está disponível nos supermercados.