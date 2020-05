TudoAzul libera resgate de passagens para voos da TwoFlex

Os clientes TudoAzul agora contam com a facilidade de resgatar passagens para voos da TwoFlex usando seus pontos disponíveis no programa de fidelidade da Azul.

Com a inclusão no resgate, que já está disponível em todos os canais da Azul, os participantes do TudoAzul terão a opção de voar para destinos que não faziam parte da malha regular da Azul em cidades do interior do Pará, Amazonas e Mato Grosso.

Como revelado pela empresa, o resgate poderá ser feito somente com pontos ou com a combinação de pontos + dinheiro, uma das facilidades oferecidas pelo programa de vantagens da Azul.

Com informações da Azul

