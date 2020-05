Nova Fiat Strada 2021 será apresentada oficialmente no dia 26 de junho

A Nova Fiat Strada será apresentada oficialmente no dia 26 de junho. A novidade foi revelada pela montadora pela nesta semana.

No anúncio do próximo mês, serão revelados todos os detalhes sobre as versões da picape 2021, inclusive todos os valores.

“Marque na agenda: Nova Fiat Strada será apresentada em 26/06”, detalhou no blog oficial.

“Prepare-se para a chegada da picape que vai revolucionar, mais uma vez, o segmento”, completou. Confira save the date:

Reprodução

Com informações da Fiat

